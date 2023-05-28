CHP’den ilk açıklama: Kazanacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sandıklar kapandıktan sonraki ilk açıklamasında “Islak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız” dedi.

Grösel: CHP

64 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Türkiye’de sandıklar saat 17:00 itibariyle kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18:00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz her türlü engellemeye rağmen seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar.

*Sandık başında görevli arkadaşlarımız, müşahitlerimiz, üstün bir sorumluluk anlayışıyla, görevlerini sürdürüyorlar.

‘Sonuçlar bu akşam hızla belli olacak’

*Biz de genel merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle sandık sonuçlarını takip ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak.

*Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

‘Tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz’

*Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız.

*Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların basıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil, AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük.

‘Milletimiz saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin’

*Bu yüzden tekrar ediyorum, görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

*Milletimiz saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin.