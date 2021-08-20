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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den Erdoğan’a videolu yanıt: Halk biliyor

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarında CHP’li belediyelerin yardım göndermediği iddialarına videoyla yanıt verdi.

Beş kanalın ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Antalya’da, Muğla’da, İzmir’de belediye başkanı kimde? CHP’de. Bu işlere karadan müdahaleniz, itfaiyeniz nerede” demişti.


CHP’nin Twitter hesabında paylaşılan videoda CHP’li belediyelerin afet bölgelerine gönderdiği itfaiye ekipleri ve yardımlar yer aldı.

Videonun açıklamasında ‘#HalkBiliyor’ etiketi kullanılarak “Halkımız dara düştüğünde, yanında biz varız ve hep olacağız. Kim yalan söylüyor, kim doğru” diye yazıldı.

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