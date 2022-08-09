CHP’den, Brezilya Büyükelçiliği’ne ‘asbestli gemiyi durdurun’ mektubu

CHP’li Ali Öztunç İzmir Aliağa’da sökülmek üzere yola çıkan asbestli gemi için Brezilya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderdiği mektupta, geminin derhal durdurulmasını istedi.

Fotoğraf: Brezilya Donanması

Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı asbestli geminin Aliağa’da sökülecek olmasına karşı tepkiler yükseliyor. CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztunç da bu kapsamda Brezilya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne mektup yazdı.

Geminin durdurulmasını isteyen Öztunç, mektubunda; “İki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye’ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz” dedi.

Öztunç mektupta Aliağa’nın mevcut kirlilik yükü nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşayan bir bölge olduğunu hatırlattı. Mektupta ayrıca asbestli geminin Fransa tarafından uzun yıllarca nükleer denemelerde kullanıldığı ve bu nedenle önemli miktarda tehlikeli atıklar içerdiği kaydedildi.