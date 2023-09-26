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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de kurultay 4-5 Kasım’da

CHP, 38’inci olağan kurultayını 4-5 Kasım’da düzenleyecek.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi bugün genel merkezde toplandı. 


Toplantıda olağan kurultayın 4-5 Kasım’da, tüzük kurultayının 25-26 Kasım’da düzenlenmesine ilişkin tavsiye karar alındı.

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