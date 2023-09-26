CHP’de kurultay 4-5 Kasım’da

CHP, 38’inci olağan kurultayını 4-5 Kasım’da düzenleyecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi bugün genel merkezde toplandı.
Toplantıda olağan kurultayın 4-5 Kasım’da, tüzük kurultayının 25-26 Kasım’da düzenlenmesine ilişkin tavsiye karar alındı.
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