CHP standına bıçakla saldırmıştı: Tutuklandı

Trabzon’da dün CHP il gençlik kolları standındaki görevliyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı.

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Dün Bilal Gökalp, CHP il gençlik kolları standındakilere bıçakla saldırmış, görevli Fikret Ayartepe’yi yaralamıştı. Saldırgan ardından gözaltına alınmıştı.

Gökalp’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli ‘taksirle yaralama’ suçundan tutuklandı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Adliyesi’nde şu açıklamayı yaptı: “Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.”



