CHP raporu: Merkez Bankası bu yıl ‘arka kapı’dan 55 milyar dolar sattı

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporunda Merkez Bankası’nın (MB) bu yıl ‘arka kapı’dan 55 milyar dolarlık dövizi sattığı hesaplandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla faizi indiren MB’nin, TL’deki değer kaybını durdurmak için attığı adımların maliyeti artıyor. CHP’nin hazırladığı rapora göre MB sadece 2022’de ‘arka kapı’ yöntemiyle 55 milyar dolarlık dövizi sattı.

Raporda MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun İstanbul Sanayi Odası’ndaki konuşmasında sanayicilere yönelik, “Savaş başladığından beri 55 milyar dolar döviz aldınız” sözleri hatırlatıldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığına göre raporda, “Son yıllarda tek döviz satıcısı MB olduğu için Kavcıoğlu, dolaylı yoldan da olsa arka kapıdan 55 milyar dolarlık bir döviz satışı yapılmış olduğunu itiraf etti” dendi.

Gelen tutarla rezerv karşılaştırıldı

Rapora göre, brüt döviz rezervinin 12,6 milyar dolar azaldığı yılbaşından bu yana MB’ye ihracat reeskont kredilerinden 11,6 milyar dolar, kur korumalı mevduattan 30 milyar dolar, ihracat gelirinden gelen dövizin yüzde 40’ını MB’ye satmak zorunda bırakılan iş insanlarından 33 milyar dolar geldiği tahmin ediliyor.

Raporda, bu dönemde MB’nin şeffaf olarak açıkladığı iki döviz gideri kaleminden biri olan enerji KİT’lerine döviz satışının 18 milyar dolar, ikincisi olan Hazine adına dış borç anapara ve faiz ödemelerininse 13 milyar dolar olduğu kaydedildi.

“Bu tutarlar bir araya getirildiğinde 22 Temmuz itibariyle 98,6 milyar dolar olan brüt rezervin 154 milyar dolar düzeyinde olması beklenirdi” denen raporda, bu dönemde 55-56 milyar dolarlık bir dövizin ‘arka kapıdan’ satılmış olabileceği belirtildi.

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