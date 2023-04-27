CHP Pamukkale ilçe başkanı istifa etti

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, partisinin 712 sandıkta görevli bulunduramamasına neden olacak ‘hata’ nedeniyle istifa etti.

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Seçim takvimine göre siyasi partilerden sandık kurullarında görev alacak üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına 19 Nisan 2023’te verilmesi gerekiyordu. Listelerin teslimi için son tarih ise 23 Nisan 2023’tü.

CHP Pamukkale ilçe başkanlığıysa söz konusu listeleri 23 Nisan’da saat 17:05’te teslim etti. CHP yönetimi beş dakikalık gecikmenin ‘hava muhalefeti’ nedeniyle olduğunu söylese de Yüksek Seçim Kurulu, bu gerekçeyi kabul edilir bulmayarak reddetti.

Seçim güvenliği için önemli bu ‘hata’ nedeniyle CHP yönetimine eleştiriler yükselmişti.

Parti yönetimi ilçe başkanının istifasını istedi. Durum nedeniyle zaten istifa etmeye gönüllü olduğu belirtilen Arpacı da görevi bıraktı.

Yasal süreç devam ediyor

Bu arada CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, paylaştığı yazılı açıklamada, seçim kuruluna teslim ettikleri görevli listesinin yedekleriyle beraber sisteme girildiğini ancak sonrasında reddedildiğini savundu.

Bu konudaki yasal sürecin sürdüğünü belirten Horzum, 14 Mayıs’ta sandıkları korumak için sahada olacaklarını ifade etti.