CHP il binası önünde ateş edilmesi: Bir şüpheli serbest, üçü hakkında adli kontrol talebi

Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden biri serbest bırakıldı.

Fotoğraf: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde dün sabaha karşı silahla ateş açılmış, konu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul başsavcılığı tahkikat yapmış, il emniyet müdürlüğü de olay yeri incelemesi başlatmıştı.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde beş arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy’de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtildi.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D’nin (23) telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D’nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya yedi-sekiz el ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.

Çok sayıda suç kayıtları var

Soruşturma kapsamında haklarında, ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması’, ‘meskun mahalde ateş etmek’ ve ‘ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P’nin 26, Berkan Ö’nün 13, Ferhat E’nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Hakkında 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö, ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Arif P, Berkan Ö. ile Ferhat E. haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Firari şüpheli Emre D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.

Şüphelilerin olay anında sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayına ilişkin kayıtta, bir şüphelinin havaya ateş ettiği görülüyor.