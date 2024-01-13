CHP: İktidar, Mehmetçiklerimizin güvenliğini sağlayamıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) sonuç bildirisinde “İktidar, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamıyor” dendi.

Fotoğraf: CHP

Kuzey Irak’ta dokuz askerin PKK saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından olağanüstü toplana MYK, sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Bildiride “Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki, iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Kralı’nın yaşamını yitirmesinde üç günlük milli yas ilan edenlerin, şehitlerimiz için milletimizin bu çağrısını duymazdan gelmelerini unutmamız mümkün değildir.

Saldırıların neden engellenemediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, sorumluların ihmali olup olmadığının derhal açıklığa kavuşturulması istendi.

‘Harekatın hedef ulaşma durumu nedir?’

“22-23 Aralık 2023’te yaşanan saldırıların ardından sorduğumuz sorular hala yanıtlanmamış, iktidar sorumluluğunu yerine getirmemiş, önlem almamış, kara haberlerin gelmesini engelleyememiştir. Dün gelen acı haberler, milletimizin endişelerini artırmıştır” ifadelerinin kullanıldığı bildiride şu sorular soruldu:

*20 aydır süren Pençe – Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir?

*Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır?

*Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor?

*İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu?

*Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor?

*Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?