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CHP: AKP’liler Çankaya’da 30-40 kişiyle okul basıyor

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, AKP’lilerin milletvekilleriyle birlikte 30-40 kişilik gruplarla okulları bastığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma süresi bitmek üzere. Sandıklar saat 17:00’de kapanacak.


CHP Çankaya ilçe başkanlığı, AKP’lilerin milletvekilleriyle birlikte 30-40 kişilik gruplara okullara baskın yaptığını duyurdu.

Başkanlığın açıklamasında şunlar dendi: “AKP’liler milletvekilleriyle birlikte 30-40’ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Benzer durumun İstanbul’da da yaşandığına dair bilgiler geliyor. AKP, gezici ekiplerle ‘sıkıntı’ yaşanan yerlere gidiyor.

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