Chopin bestesinin yayınlanmamış nadir el yazmasını Polonya aldı

Besteci Frederic Chopin’in bir baladının nadir el yazmasını ‘uzun ve gizli’ müzakerelerin ardından Polonya satın aldı.

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Euronews‘ün haberine göre Varşova’daki Frederic Chopin Ulusal Enstitüsü dört sayfalık ‘Fa minör Ballade No. 4’ün el yazmasını devlet fonu kullanarak satın aldı. Enstitü fiyatın açıklanamayacağını belirtti.

El yazması ‘uzun ve gizli’ olarak nitelendirilen müzakerelerin ardından 2024’te tamamlandı.

Polonya Kültür Bakanı Hanna Wroblewska, Fransız-Polonyalı besteciye ait orijinal el yazmalarına az rastlandığını, yayınlanmamış bu imzalı eserin de son derece nadir olduğunu belirtti.

Yetkililer, bestecinin Varşova’daki müzesinde yer alacak el yazmasının dikkatle incelenip doğrulanacağını ve halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.