Charlotte Bronte’nin minyatür el yazması 1,25 milyon dolara satışa çıkıyor

İngiliz yazar Charlotte Bronte’nin 13 yaşındayken kaleme aldığı minyatür el yazması 1,25 milyon dolara (18,3 milyon lira) satışa çıkacak.

Fotoğraf: James Cummins Bookseller

‘A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody and Printed by Herself’ isimli el yazması, iskambil kağıdından daha küçük ancak Jane Eyre’in yazarının 10 şiirinin bulunduğu mini bir hazine.

Satışı düzenleyen James Cummins Bookseller’ın verdiği bilgiye göre 1829 tarihli el yazması özel bir koleksiyona ait.

15 sayfalık mini kitap Bronte kardeşlerin ‘sofistike hayal dünyasını’ yansıtan hikayeler içeriyor.

El yazması 21 Nisan’da New York’ta uluslararası bir kitap fuarında satışa çıkacak.