‘Cezailer’ sorgulatıyor: Normaller ne kadar normal?

Dijital dizi/film platformu Gain’in 29 Eylül Perşembe günü yayına girecek yeni dizisi ‘Cezailer‘, bir psikiyatristin bilim tarihinin en ilginç deneylerinden biri olarak nitelenen ‘Rosenhan Deneyi’ni tekrarlamak için akıl hastanesine yatışını anlatıyor.

Fotoğraflar: Gain

Stanford Üniversitesi’nde, hukuk ve psikoloji profesörü olarak görev yapan David Rosenhan’ın 1973 yılında akıl sağlığı yerinde olmayan hastalara konulan tanıların ne kadar doğru olduğunu anlamak için akıl hastanesine yatarak yaptığı deneyden esinlenen dizi, izleyiciyi bir psikiyatri kliniğinde cezai ehliyeti olmayanları ağırlayan ‘cezailer koğuşu’na konuk edecek.

Ayberk Çınar ile Murat Can Oğuz’un kaleminden çıkan dizinin oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Rıza Kocaoğlu, Şerif Erol, Hayal Köseoğlu ve Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.

Şizofreni, anksiyete, paranoya, kleptomani, yaşayan ölü sendromu gibi ‘akıl hastalarının’ yer aldığı ‘cezailer koğuşu’, 1975 yapımlı Jack Nicholson’un başrolde olduğu ‘Guguk Kuşu’ filmine ‘biraz‘ benzetilse de dizi filmden farklı olarak izleyicilere sürekli ters köşe yapıyor.

Örneğin psikiyatr Mert Güngel’in (Yiğit Özşener) deney için yattığı akıl hastanesinde bir anda olaylar çığırından çıkıyor ve Güngel artık oradan çıkmak için doktorlara hasta olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Tüm bu anları izlerken olayların Güngel’in hayal dünyasında mı yoksa deneyin bir parçası mı olduğunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz zira bu koğuşta izleyiciyi her dakika yeni bir sürpriz bekliyor.

Seyircinin kafası karışıyor

‘Normal kim ki?’ mottosunu benimseyen dizinin senarist ve yönetmeni Murat Can Oğuz, tam olarak yapmak istedikleri şeyin seyircinin kafasını karıştırmak olduğunu söylüyor. Ayberk Çınar’la birlikte üç yıl önce kafalarında kurdukları senaryonun bir gün gerçekleşmesi bir ‘hayal’miş onlar için. Oğuz, izleyicileri her bölüm farklı olayların beklediğinin de altını çiziyor.

‘Cezailer cesur bir proje’

Rolünü ‘bıçak sırtı bir yerde durmak’ olarak yorumlayan Özşener, insanlara normal diyenlerin ne kadar normal olduğunu sorguluyor: “Uzunca zamandır maruz kaldığımız nefret söylemi, nefret suçları, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması insanları karanlık bir girdaba doğru sürüklüyor. Bu durum sanırım hepimize tanıdık geliyor. Birlikte olmak biz durmak daha zor geliyor insanlara tam da bu yüzden Cezailer’i cesur proje olarak değerlendiriyorum. Umarım Cezailer bir yerlerde hala duran cesur insanların da ortaya çıkmalarına vesile olur ve bundan sonraki üretim hayatımızda bizi mümkün olanın ya da kabullendiğimizin ötesine götürür.”

Cezailer’in ilk bölümü 29 Eylül Perşembe günü Gain’de yayınlanacak.