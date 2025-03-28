Cezaevlerinde bayram için açık görüş tarihleri belli oldu

Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olamayacak.

Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular içinse süre bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09:00-17:00 saatlerinde yapılacak.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek.

Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.