Adalet bakanı: Ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkındaki soruşturmaya ilişkin “Üç tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır” dedi.

Fotoğraf: AA

Tunç, Konya’nın Kulu ilçesindeki Adalet Sarayı açılışında adaletin olmadığı yerde kargaşa ve kaosun olacağını söyledi.

Türkiye’nin daha yüksek standartlı hukuk devleti ilkesinin tahkim edildiği, temel hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamıyla yaşanılabildiği bir ülke haline geldiğini öne süren bakan, şöyle konuştu:

* Bugün Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı?

* Bugün çıkıp üç tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve bu millete hakarettir.

* Çıkıp kürsülere, ‘Türkiye’de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı, buraya gelmeyin’ demek, bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?

* Bu ülkede 2002’de 36 milyar dolar ihracat hukuk güvenliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması, yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi ve üretimin artması sayesinde 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir, TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir.

* Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi?

55 maddelik yargı paketi yolda

Tunç, ulaşamadıkları hedefleri yeniden gündeme aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yasalarda yapılması gereken değişiklikleri, taslakları milletvekillerimize aktarıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili bir taslağımız var. Şu anda görüşlere açıldı.”