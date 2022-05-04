Cezaevinden erken çıkış kartı: Kitap okumak

Bolivya’da mahkumlara cezaevinden erken çıkmak için bir fırsat sağlanıyor: Kitap okumak.

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Hükümetin başlattığı ‘parmaklıklar ardında kitaplar‘ isimli program cezaevinden tahliye tarihinden günler ya da haftalar önce çıkma imkanı tanıyor. Bolivya’da ömür boyu hapis ya da idam cezası yok. Ancak mahkemeye çıkarılmadan önceki tutukluluk dönemi yavaş işleyen yargı süreci nedeniyle uzun yıllar sürebiliyor.

Kitap okuyan mahkumların cezalarından ne kadar düşüleceğine kurul karar veriyor.

Reuters’ın aktardığına göre program eğitime ve sosyal yardım programlarına ayıracak kaynakları olmayan 47 cezaevinde başlatıldı.

Şimdiye kadar 865 mahkum okuma ve yazma kabiliyetlerini program sayesinde geliştirdi.

Onlardan biri olan Jaqueline sekiz kitap okuyup dört okuma testini geçmiş: “Bizim gibi geliri, dışarıda ailesi olmayan insanlar için hayat çok zor. Burada okuma yazmayı daha yeni öğrenen insanlar var.”