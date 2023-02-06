Ceyhan’a petrol akışı güvenlik amaçlı durduruldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası herhangi bir sızıntı ya da basınç problemi yaşanmaması için Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı durduruldu.

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Tribeca Shipping tarafından yayımlanan notta terminalde hasar meydana geldiğine dair bilgiler bulunduğu ve konu hakkında değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

Reuters’a konuşan bir enerji yetkilisi, Irak petrolünü taşıyan Kerkük-Ceyhan ve Azeri petrolünü taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatlarından akışın devam ettiğini ifade etti.

Diğer yandan Bloomberg’e konuşan başka bir yetkili, depremin ardından Gaziantep-Maraş doğalgaz hattında hasarlar oluştuğunu, çıkan yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre hattın iki noktasında hasar meydana geldi, yangın çıktı. Maraş Türkoğlu ve Narlı’da oluşan hasarlardan sonra çıkan yangınlar söndürüldü.

BOTAŞ, sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası Hatay ve Kahramanmaraş il merkezleri ve üç ilçeye tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğunu duyurmuştu.