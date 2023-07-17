Çevreciler, 300 milyon dolarlık yatı ‘boyadı’

Çevreciler, mağaza zinciri Wal-Mart’ın varisi Nancy Walton Laurie’nin 300 milyon dolarlık yatını ‘boyadı.’

Fotoğraf: Twitter

Futuro Vegetal adlı grubun iki üyesi İspanya’nın İbiza adasında pazar sabahı ‘Kaos’ isimli yatı kırmızı ve siyah boyayla doldurulmuş yangın söndürücüleri kullanarak tahrip etti.

‘Sen tüketiyorsun başkaları acı çekiyor’ yazılı pankartla yatın önünde fotoğraf çekilen grup üyeleri, eylemlerine ilişkin şunları söyledi:

“Bizi eko-sosyal çöküşe götüren bir ekonomik sistemi sürdürmeye devam etmemizin tek nedeni bu ayrıcalıklı küçük sınıfın ayrıcalıklarını korumaktır. Zenginler başkalarının acılarıyla yaşar.”

Yat, 8,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadınlarından Nancy Walton’a ait.

Bir havuz, akvaryum ve helikopter pisti içeren 161 metrelik yat geçen mayısta gazetelerin manşetlerini süslemişti. Lüks yatın ayrıca kendi sineması, spa tesisleri, spor salonu ve hatta küçük bir hastanesi bulunuyor.

💥 ACTUAMOS 💥



​​​​​​​Rociamos pintura utilizando extintores contra el mega-yate de 300 millones de euros de Nancy Walton, heredera de #Walmart y una de las mujeres más ricas del mundo con una fortuna de 8.700 millones de dólares 🧯 pic.twitter.com/DVWsVfJhxf — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) July 16, 2023

İki eylemci tutuklandı.

Futuro Vegetal ise farkındalık yaratmak için İbiza’daki kampanyaya katılmaktan gurur duyduğunu bildirdi. Grup kendisini iklim değişikliğine karşı savaşan bir sivil itaatsizlik ve doğrudan eylem örgütü olarak tanımlıyor.

Çevrecilerin eylemi, emisyon endişeleri nedeniyle özel jetlerin ve lüks yatların yasaklanmasını isteyen ‘Extinction Rebellion Ibiza’ adlı çevreci grubun çağrısının ardından geldi.