‘Çevre felaketi’: Rusya, Avrupa’ya satmadığı gazı yakıyor

Bilim insanları ve analistler Avrupa Birliği’ne (AB) teslimatı keskin bir şekilde kesen Rusya’nın, Finlandiya sınırında büyük miktarlarda doğalgazı yaktığını bildirdi.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’ın haberine göre Norveç merkezli enerji danışmanlığı şirketi Rystad analistleri bunu bir ‘çevre felaketi’ olarak nitelendirerek atmosfere salınan gaz miktarının günlük AB ihtiyacının yaklaşık yüzde 0.5’ine eşdeğer olduğunu tahmin etti.

Yakılan gazların oluşturduğu parlama Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 gaz boru hattının kompresör istasyonunun bulunduğu Portovaya’nın uydu görüntülerinde görülebiliyor.

Yakma, petrol ve gaz üretiminde yaygın bir uygulama olmasına rağmen mevcut seviye alışılmadık derecede yüksek.

Rystad analistlerinin çıkarımları şöyle: “Tam alevlenen hacim seviyelerini ölçmek zor, ancak günde yaklaşık 4,34 milyon metreküp seviyelerinde olduğuna inanılıyor. Bu, yıllık bazda 1,6 milyar metreküp (bcm) ve AB’nin gaz talebi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 0,5’ine eşit.”

Ortaya çıkan alevler ilk olarak bu ayın başlarında Rusya sınırındaki Finlandiya’da bildirilmişti. Finlandiya’daki LUT Üniversitesi’nden Profesör Esa Vakkilainen, Rus enerji devi Gazprom’un son iki aydır saatte 1000 avro değerinde gaz yakıyor olabileceğini ve alevlerin atmosfere zarar verdiğini söyledi: “Bu aynı zamanda büyük bir çevre sorunu, özellikle de bu kurumun küresel ısınma üzerinde kesinlikle bir etkisi olduğu Kuzey Kutbu bölgesi için.”

Gazprom üretimi ve ihracatı azaltmıştı

Kuzey Akım 1’in kapasitesini yüzde 20’ye indiren Rusya, boru hattını türbinlerle ilgili bakım sorunlarını gerekçe göstererek önümüzdeki hafta üç gün boyunca tamamen kapatmayı planlıyor.

AB’yse Rusya’yı doğalgazı Ukrayna yaptırımlarına karşı savaşmak için bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın dördüncü en büyük sera gazı salan ülkesi Rusya’nın 2060’a kadar karbon nötr olmaya çalışacağını söylerken, AB ve diğer ülkeler Moskova’yı hedefi on yıl ileriye taşımaya çağırmıştı.

Gazprom, yılın başından ağustos ortasına kadar doğalgaz üretimini yüzde 13’ten fazla azaltarak yaklaşık 275 milyar metreküpe indirdi. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri dışındaki gaz ihracatıysa yüzde 36’nın üzerinde bir düşüşle 78 milyar 500 milyon metreküpe geriledi.

Uzmanların çoğu Gazprom’un üretimi düzenlemek için vanaları kapatabileceğini söylese de, şirketin hala fazla gazı yakması gerekiyor.

Rystad’ın analizinde “Yakma, günlük yaklaşık 9 bin ton karbondioksitin salındığı bir çevre felaketidir. Alevler son derece görünür durumda, belki de dostane siyasi ilişkiler yeniden başlarsa gazın hazır olduğunu ve Avrupa’ya akmayı beklediğini gösteriyor” dendi.

Rus enerji devi Gazprom, Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.