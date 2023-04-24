Çevir ‘Beef’i yanmasın: Bir tecavüz ‘hikayesi’

ARZU UZUNALİ

Netflix’in ses getiren yeni dizisi Beef’in üzerinde, oyuncusu David Choe’nin tecavüz ‘hikayesi’nin gölgesi dolaşıyor.

David Choe… Fotoğraf: Netflix

Baş rollerinin neredeyse tamamında Asyalı aktörlerin yer aldığı kara komedi ‘Beef‘te ‘Isaac Cho’ karakterini canlandıran oyuncu ve grafiti sanatçısı David Choe, 2014’te yayınlanan bir podcast’te, siyah bir masöze oral seks teklif ettiğini, kabul etmemesine rağmen orladığını açıkça ve hayli eğlenerek anlatmıştı.

‘Hikaye anlatmak onun işi!

Ancak birileri onun kadar eğlenmemiş olsa gerek ki konu birçok internet sitesinde tartışma yaratınca Choe bir tecavüzcü olmadığını, bir gün bu şekilde yaftalanacağına asla ihtimal vermediğini, kendisinin bir hikaye anlatıcısı ve anlattığının da sanatının bir uzantısı olduğunu, hikayeyi kötü anlattığını söyleyen özürümsü bir metin yayınlamıştı. Choe, “Hikayenin gerçek olduğuna inanan varsa özür dilerim” deyip anlattığı şeyin uydurma olduğunu öne sürmüş, metnin sonunda da “Korkunç insanlarla dolu bir dünyada bizim gibi iyiler için Tanrıya şükürler olsun” cümlesini ekleyip kendisini şipşak aklamayı başarmıştı.

Özür genel kabul görse de birkaç mecra -daha çok kadın yayınları- konunun üzerine gidip Choe için ya ‘kariyeri için korkup geri adım atan utanmaz bir tecavüzcü’ ya da ‘tecavüzü takipçileri için eğlenceli bir hikayeye dönüştüren aymaz bir tecavüz sempatizanı’ demişti.

Hikaye yeniden dolaşımda

Choe yıllar sonra Netflix yapımı ‘Beef’ dizisinde rol alınca araştırmacı gazeteci Aura Bogado podcast’i Tiktok ve Twitter üzerinden yeniden dolaşıma soktu. Konu alevlendi ama Netflix, yapımcılar ve oyuncular sessizliğe gömüldü.

‘Beef’in yaratıcısı Lee Sung Jin ve başrol oyuncuları Ali Wong ve Steven Yeun ise Vanity Fair’de neredeyse ‘Choe için üzüldükleri’ni ifade eden açıklama yayınladı:

“David Choe’nun dokuz yıl önce uydurduğu hikaye inkar edilemeyecek kadar incitici ve son derece rahatsız edici. Bu hikayeye hiçbir şekilde göz yummuyoruz ve bunun neden bu kadar üzücü ve tetikleyici olduğunu anlıyoruz. David’in geçmişte bu korkunç hikayeyi uydurduğu için özür dilediğinin farkındayız ve son 10 yılda kendini iyileştirmek ve hatalarından ders çıkarmak için ihtiyaç duyduğu akıl sağlığı desteğini almak için çalıştığını gördük.”

Duygularımızla daha ne kadar oynayacaksınız?

Beef dizisinin, hayatın ve insan zihninin karanlık dehlizlerinde dolaşıp sonunda da içimizdeki zavallı bizle karşılaştıran hikayesine vurulan, Ali Wong’un başarısıyla göğsü kabaran kadınların son bölümde döktüğü gözyaşları boşuna aktı. Üzgünüm.

Çünkü açıklama gösteriyor ki Choe, dokuz yıl sonra bugün de en iyi ihtimalle yaptığı tecavüz güzellemesinden en ufak bir yara almadan kendini kurtarmayı başardı. Üstelik, kadın hareketinin çok daha güçlü olduğu bugün bile kendini uzun cümlelerle anlatma gereği duymadı. Arkasındaki büyük kurumların, meşhur dizisinin kadrosunun kendisine kalkan olması yetti.

Peki David Choe’nun her defasında bu kadar kolay kurtulmasının sebebi ne?

Tabii ki ‘Kendini fail olarak görmeden bir fiili nasıl işlersin‘ sorusunun yanıtını içgüdüsel olarak bilen her erkek gibi davranması. Yani sorun, cinsel saldırı hikayesiyle ‘gerçek’ tecavüzün aynı fiile hizmet etmediğine inanıp kendini haklı çıkarması. David Choe’nun tıpkı kibirli özür açıklamasında yaptığı gibi, konuyu ana meseleden uzaklaştırıp kurban rolü oynaması.

Bu nedenle herkes, oral sekse zorlanan kadınların kendilerini ‘gerçekten’ tecavüze uğramış gibi hissedip hissetmediği üzerine değil, Choe’nun yaptığı bir ‘espri’ nedeniyle tecavüzcü yaftası yiyip yiyemeyeceği üzerine konuşuyor. Bu nedenle tecavüz ya da taciz nedeniyle senelerce kendini iyileştirmeye çalışan kadınların hikayeleri yerine Choe’nun ‘karanlık yönleri de olan dahi sanatçının travmalarını atlatma çabası’ görünür kılınıyor.

Oral sekse zorlanan kadın ne hissediyor?

Oysa tecavüzün bir kıyım silahı olarak kullanıldığı karanlık insanlık tarihinin bize bıraktığı mirasın izlerini silmek hiç kolay değil. Dolayısıyla, kadınların kendilerini keşfettiği anda kalplerine oturan bu korkuyla geçirdiği ömürlerinde ‘oral sekse zorlanmak’ fiiliyle karşılaştığındaki yıkımın ‘gerçek’ tecavüz olup olamayacağı cevabını verecek kişiler de ne ‘dahi deli sanatçı’ David Choe, ne düzenine zeval gelmesini istemeyen dev şirketler, ne de maalesef Ali Wong.

Bunun ‘gerçek’ tecavüz olup olmadığı sorusuna cevap verecek kişiler belli; o ‘hikaye’lerdeki kadınlar. Tabii dinlemek isterseniz…

Erkeklik kırılgan da, kadınlık darbeye dayanıklı mı?

Choe ‘tecavüzcü’ kelimesine bu kadar ‘kırılıyorken‘, oral sekse zorlanan kadınların hisleri hakkında da konuşabiliriz diye umuyorum.

Sahi, ’erkeklik’ tek bir kelimeyle tuzla buz olabilecek kadar kırılganken ve bu hassasiyete herkes saygı duruşunda selam veriyorken, ‘kadınlık’ neden her türlü söze, darbeye göğüs gerecek kalınlıkta ve görünmez!