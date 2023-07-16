Cevdet Yılmaz, zamlar için ‘asrın dayanışması’nı istedi

Zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Asrın felaketini yaşıyorsak, asrın dayanışmasını da hep birlikte sergilemek durumundayız” dedi.

Görsel: A Haber

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümeti, birçok kalemde zam yapmaya başlamıştı.

Son olarak 16 Temmuz’da Erdoğan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarlarını artırmıştı. 6 liralık zamlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımıştı.

Zaten artan dolar kuru ve enflasyon karşısında ezilen yurttaşlar, akaryakıt zamlarına büyük tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ysa gerekçe olarak ‘deprem maliyetleri’ni gösteriyor.

‘Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım beklemiyorum’

A Haber yayınında konuşan Yılmaz, sonuncudan sonra bir vergi kaleminde zam olmayacağını düşündüğünü söyledi:

*Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erişmişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz.

*Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak. Asrın felaketini yaşıyorsak, asrın dayanışmasını da hep birlikte sergilemek durumundayız. Daha çok kamunun kendi harcamaları kısmına bakacağız.