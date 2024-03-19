Cevdet Yılmaz: Mayısa kadar enflasyonda ciddi gerileme beklemiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz” dedi.

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Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel’de düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Yerel seçimlerin ekonomi politikalarını etkilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, enflasyonda mayısa kadar ciddi bir gerileme beklemediklerini belirtti.

Yılmaz, şunları söyledi:

*Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yerel seçimler makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Genel seçimlerle meclis belirlenir, hükümet belirlenir, ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimlerse ilimizin, şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Dolayısıyla bu yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim.

*Ocak ve şubatta (enflasyon) biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 15’ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız.