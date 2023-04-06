Çeşme bembeyaz!

İzmir’in Çeşme ilçesine yaşanan fırtına ve dolu yağışı hayatı aksattı.
İzmir’de sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme’de etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları kapladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme’den fotoğrafları “Nisan’da bu görüntüler… İklim krizi kapımızda değil hayatımızda” notuyla paylaştı.
Soyer, Çeşme’nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, “İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti” dedi.