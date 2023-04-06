Çeşme bembeyaz!

Çeşme'nin Germiyan-Ildırı-Ilıca bölgesinde fırtına, dolu ve karın etkili olduğu bir afet yaşadık.



İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti.



Nisan'da bu görüntüler… İklim krizi kapımızda değil hayatımızda. pic.twitter.com/xiWMwx2At4