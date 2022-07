CERN açıkladı: İlk kez bir pentakuarkta ‘garip’ kuarka rastlandı

Sakin olun, bunun ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu açık şekilde anlatacağız.

Kuarklar, nötron ve protonları oluşturan parçacıklara deniyor. Beş kuark biraraya gelince buna pentakuark deniyor. Burada görülen pentakuarkta ilk kez ‘garip’ kuarka rastlandı. (Fotoğraf: CERN)

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) yeni birer pentakuark ve tetrakuark keşfettiğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Atom çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronların her biri kuark adı verilen üç temel parçacıktan oluşuyor. Doğada gözlendiği kadarıyla birbirinden farklı özelliklere sahip altı kuark var: Yukarı (up), aşağı (down), tılsım (charm), garip (strange), üst (top) ve alt (bottom).

Nadir de olsa bazen bunlar arasından dört veya beş kuark bir araya gelip ‘tetrakuark’ veya ‘pentakuark’ denen parçacıkları oluşturabiliyor.

Teorik fizikçiler bunların varlığını uzun zamandır tahmin ediyordu ama deneysel olarak son yirmi yıldır gözlemlenebiliyordu.

Dün keşfedilen pentakuarkta ilk kez ‘garip’ kuarka rastlandı. Bu keşif önemli çünkü evrenle ilgili sorulara yeni cevaplar verme potansiyelini taşıyor.