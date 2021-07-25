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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Öfkenin dere yatağını değiştirip mültecilere yöneltmek CHP liderinin ‘başarısı’

Bunca yolsuzluk ayyuka çıkmış, iktidar partisi ve ortağı ciddi oranda destek kaybetmeye başlamışken toplumdaki öfkenin dere yatağını değiştirip mültecilere yöneltmek başta atmış olduğu tweet’lerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin iletişim ‘başarısı’ olsa gerek.

Dış politikada Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı neden ve hangi koşularda korumaya soyunduğu, Taliban rejiminin böylesine güçlenmesine yol açan sebepler, içeride Akbelen ormanını korumaya çalışan köylülerin direnişi, Karadeniz’de kötü yapılaşma nedeniyle oluşan sel felaketi ve sorumluları tartışılacakken gündemimiz ırkçılık oldu.


Üstelik kışkırtılan mültecilere yönelik öfke nedeniyle bağlam “ırkçıysak ırkçıyız ne var!”a kadar genişledi.

Ceren Sözeri’nin yazısı

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