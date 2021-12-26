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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: 30 sene öncenin canavarlarını da bugünküleri de sürekli konuşuyoruz

Haftaya Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın kendisine yardımcı olmaya çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir’e uyguladığı şiddet görüntüleriyle başladık. Ortalarında Cumhuriyet gazetesinin yayın çizgisinin nasıl değiştiğine ve en başarılı muhabirlerinin gazeteden uzaklaştırıldığına tanık olduk. Kapanışı da Özkök’le yaptık. Şöyle soruyor: “Bütün canavarlar 1990’lardaydı, sonra o canavarlar yeni canavarlar doğurdu, o doğurulan yeni canavarları konuşmayacak mıyız? Bugünün canavarlarını da 30 sene sonra mı konuşacağız?”

Yoo, işte konuşuyoruz, 30 sene öncenin canavarlarını da, bugünküleri de sürekli konuşuyoruz. Hatta onları konuşmaktan başka şey konuşamaz olduk. Artık iyi gazeteciliği, okuyucuyla/izleyiciyle kurulacak yeni tür ilişkileri, tüm bu baskıların üstesinden dayanışarak nasıl gelebileceğimizi tartışmak istiyoruz. Bırakmıyorsunuz ki…


Ceren Sözeri’nin yazısı

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