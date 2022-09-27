Ceren Ergenç: ŞİÖ’deki en ilginç önerilerden biri örgüt içinde dolar kullanmamaktı

Geçtiğimiz hafta hareketli gelişmelere şahit oldu. Rusya’nın kısmi seferberlik ilan etmesi bir kez daha Putin’in Xi’yle görüşmesinin ertesine denk düştü. Bu görüşme Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİO) Semerkant’taki yıllık zirvesinde gerçekleşti. Semerkant zirvesi, Erdoğan’ın Putin ve Xi görüşmeleriyle de gündem oldu. Zirvenin bitmesinin ardındansa Çin’de darbe iddiaları gündeme geldi. ŞİO zirvesi niye bu kadar önemliydi?

Benim için bu son toplantının en ilginç noktalarından biri örgüt içindeki ticari ilişkilerde dolar kullanmama önerisiydi. Bu, RMB’yi USD yerine geçirme operasyonu değil, dış ticarette doların kullanılmadığı bölgesel adacıklar yaratıp doların, dolayısıyla ABD’nin küresel egemenliğini kırma operasyonu. Çin’in bu niyeti 2000’lerden beri var, ama zamanla taktik değiştirdi. 2008’den önce bu öneriyi uluslararası örgütlerin toplantılarında dile getiriyordu. 2008 krizinden sonra böyle küresel adımlar yerine, ikili ve çoklu anlaşmalarla bölgesel ağları sıkılaştırmaya yöneldi. Ki aslında, KYG de böyle okunabilir.

Ceren Ergenç’in yazısı