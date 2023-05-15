Cengiz Çandar Meclis’te, Hasan Cemal seçilemedi

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır üçüncü sıra adayı gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Meclis’e girmeye hak kazandı. İstanbul ikinci bölge üçüncü sıra adayı Hasan Cemal’se seçilemedi.

Fotoğraflar: Twitter

Çandar, Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır üçüncü sıra adayı gösterilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti, Diyarbakır’da 560 bin oyla yüzde 61 oy oranına ulaşarak sekiz vekil çıkardı. Çandar’ın da vekilliği kesinleşti.

Hasan Cemal’se İstanbul ikinci bölge üçüncü sıra adayı olmuştu. Yeşil Sol Parti bu bölgede yüzde 7,39 oyla iki milletvekili çıkarabildi. Böylelikle Cemal seçilemedi.

Diğer yandan TİP’in İzmir adayı İrfan Değirmenci de İzmir’de seçilemedi. TİP, İzmir ikinci bölgede yüzde 5,44 oy oranıyla vekilliği ‘kıl payı’ kaçırdı.