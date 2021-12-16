Cenazeler karıştı, aile üyesiyle kimsesiz kişi yan yana toprağa verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, yakını yerine yanlışlıkla kimsesiz bir kişiye ait cenazeyi teslim alan aile, iki cenazeyi yan yana defnetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 41 yaşındaki Ümit Atakaya, geçen hafta sonu Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Atakaya’nın eniştesi ve ablası cenazeyi teslim alarak Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesine götürdü. Yıkama işlemi için gasilhaneye giden aile, cenazenin Ümit Atakaya’ya ait olmadığını fark etti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguyla iletişime geçen aile, cenazenin, kimsesiz, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişiye ait olduğunu öğrendi. Cenazeyi Ocaklı Mahallesi Asri Mezarlığı’nda defnetti.

Yeniden Antalya Adli Tıp Kurumu morguna giden aile, bu kez Atakaya’nın cenazesini teslim aldı. Atakaya, kimsesiz kişinin yanına defnedildi.

Mezar taşına ‘Kimsesiz Ademoğlu Atakaya’ yazılacak

Ümit Atakaya’nın ağabeyi Seyfettin Atakaya, kardeşinin cesedinin Kumluca’da sahilde bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Ben Almanya’da yaşadığım için cenazeyi morgdan almaya yakınlarımız gitti. Teşhisi doğru koymuşlar ama yanlış cenazeyi almışlar. Dikkat edilmemiş, yanlış cenaze verilmiş. Daha sonra cenaze, Haydarlı beldesinde morga konulmuş. Morgda yıkayacağımız sırada, ‘Bu benim kardeşim değil’ dedim. Biz cenazeyi yıkadık ve defnettik.”

Defnettikleri kişinin Manavgat’ta boğularak ölen, üzerinden kimlik çıkmayan biri olduğunu öğrendiklerini anlatan Atakaya şunları söyledi: “Kardeşimizi dün kimsesiz kişinin yanına defnettik. Mezarlıkta solda kimsesiz yatıyor, sağda kardeşim. Kimsesiz olarak defnettiğimiz kişinin yakınları çıkıp gelirse, yeri belli. O kimsesizi de biz ailecek kabullendik. O da artık bizim kardeşimiz. Mezarını yaptıracağız. Mezar taşına da, ‘Kimsesiz Ademoğlu Atakaya’ yazdıracağız.”