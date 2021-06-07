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Yaramazlara biraz batar!

Cenaze namazı ve taziye ziyaretinin ardından 1500 nüfuslu mahalle karantinada

Trabzon’un Araklı ilçesinde, toplu kılınan cenaze namazı ve kent dışından gelenlerin taziye ziyaretinin ardından vaka ile temaslı sayılarının arttığı tespit edilen Taştepe Mahallesi, karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

1500 nüfuslu Taştepe Mahallesi’nde, geçen hafta hayatını kaybeden ve cenazesi kent dışından getirilen kişi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. Çoğunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Vaka ve temaslıların sayısı açıklanmazken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı aldı.


Jandarma, giriş çıkışı engellemek için güvenlik önlemi aldı.

Mahellede karantinada olan Yusuf Cerrah, “Trabzonluyum. Kayseri’de ikamet ediyorum. Bir haftalığına memleketime geldim. Dün çıktım köye. Bugün karantinaya alındı köy. Çıkış kesinlikle yasak. İşe de gitmem gerekiyor ne yapacağım bilmiyorum. Köyde cenazeye katılanlarda pozitif vakalar çıktı. Temaslılar da karantinaya alındı” dedi.

Araklı ilçesinde dört ayrı noktada daha karantina uygulaması sürüyor.

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