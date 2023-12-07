Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini Twitter hesabından duyurdu.

Cem Yılmaz. Fotoğraf: AA

Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ‘CMXXIV.’

Yılmaz projenin içeriği ve tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.