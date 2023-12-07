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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz yeni projesini duyurdu: CMXXIV

Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini Twitter hesabından duyurdu.

Cem Yılmaz. Fotoğraf: AA

Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ‘CMXXIV.’


Yılmaz projenin içeriği ve tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

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