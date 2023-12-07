Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini Twitter hesabından duyurdu.
Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ‘CMXXIV.’
Yılmaz projenin içeriği ve tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.
Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini Twitter hesabından duyurdu.
Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ‘CMXXIV.’
Yılmaz projenin içeriği ve tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.
Bursa’da bir eğitim uçağı Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü, iki pilot öldü.
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha başkanlık yarışına girmeyi düşünmediğini açıkladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.882,720 liradan işlem görüyor.
Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait İstanbul’un Sultanbeyli ve Sakarya’nın Akyazı ilçelerindeki taşınmazların ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1081 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 38,1018 seviyesinden güne başladı.