Cem Yılmaz sahnelere dönüyor: CMXXIV

Cem Yılmaz uzun bir aranın ardından ‘CMXXIV’ adını verdiği tek kişilik stand-up gösterisiyle sahnelere dönüyor.
Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşuyor.
Son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkan Yılmaz’ın yenil gösterinin biletleri bugün saat 12:00’da passo.com.tr’de satışa açılıyor.