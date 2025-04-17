Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışı çıkış yasağına itirazı reddedildi

Boykot soruşturmasında 3 Nisan’da gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yurtdışı çıkış yasağı için yaptığı itiraz reddedildi.

Fotoğraf: Instagram/ @cemyiğituzumoglu

Üzümoğlu, üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot çağrılarına destek verdiği için sosyal medyada mizahi videolar paylaşan psikiyatri uzmanı Dr. M. Enes Özel ve X’te ‘basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan da dahil 10 kişiyle gözaltına alınmış, daha sonra aynı gün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Üzümoğlu ve 10 kişiye yurtdışı çıkış yasağı da konmuştu. Oyuncunun söz konusu yasağa yaptığı itiraz reddedildi.

Yunanistan’da oynadığı oyununa gidemediğini belirten Üzümoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Yurtdışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan’da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada 16 kişi için gözaltı kararı verilmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.