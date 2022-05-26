Cem Madra’ya konserli anma

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Açık Radyo kurucusu Cem Madra Büyükada’da bir konserle anılıyor.

Fotoğraf: Twitter

4 Mayıs’ta 53 yaşında hayatını kaybeden etnolog, belgeselci, kütüphaneci ve Açık Radyo kurucusu Cem Madra için düzenlenen konser 29 Mayıs günü saat 17:30’da İstanbul Büyükada’daki San Pasifiko Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleşecek.

Macar müzisyenler Judit Rajk ve Laszlo Kerindger ile şair Pelin Özer’in vereceği Vox Humada adlı konserin tüm geliri Açık Alan Derneği‘ne bağışlanacak.

Biletler biletix’te satışa çıktı.