Celine Dion artık kaslarını kontrol edemiyor: Umudumuzu koruyoruz

‘Katı kişi sendromu’ (stiff-person syndrome) adlı nörolojik hastalıkla mücadele eden 55 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Celine Dion artık kaslarını kontrol edemiyor.

Fotoğraf: Celine Dion / AA

Bir yıl önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastalığını duyuran Dion’un, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri ablası Claudette Dion paylaştı.

Claudette Dion, uzun bir aradan sonra ilk kez kasım ayında Las Vegas’taki bir hokey maçında görülen şarkıcının çok çalıştığını, ancak artık kaslarını kontrol edemediğini söyledi.

“Ses telleri kastır, kalp de bir kastır ve beni korkutan da bu” diyen Claudette, sendromun nadir görülmesi nedeniyle bilim insanlarının yeterince araştırma yapmadığını söyledi.

Yine de aile umudunu koruyor: “Bazıları umudunu kaybetti çünkü bu çok iyi bilinmeyen bir hastalık. Vakfa Celine için gelen telefonların sayısını bir bilseniz! Bize onu sevdiklerini ve onun için dua ettiklerini söylüyorlar. Çok fazla mesaj, hediye ve kutsanmış haç alıyor.”

Ne olmuştu?

Celine Dion, Aralık 2022’de Instagram hesabından Fransızca ve İngilizce yaptığı video paylaşımında, spazmlara sebep olup yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkileyen ‘katı kişi sendromu’na yakalandığını ve konserlerine ara verdiğini duyurmuştu: “Maalesef, spazmlar günlük hayatımın her adımını etkiliyor. Bazen yürümekte güçlük çekiyorum ve ses tellerimi normalde şarkı söylerken kullandığım gibi kullanamıyorum.”

5 Grammy ve 2 Academy ödülü bulunan Dion, hafızalara kazınan ‘I’m Alive’ ve ‘My Heart Will Go On’ şarkılarıyla albümleri tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı.

Katı kişi sendromu

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden oluyor.

Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı ‘otoimmün hastalıklardan’ olduğu düşünülüyor.