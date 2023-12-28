Çekya’daki saldırgan bıraktığı notta iki cinayeti daha itiraf etti

Çekya’da 14 kişiyi öldüren David Kozak adlı saldırgan, intihar notunda iki cinayeti daha itiraf etti.

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David Kozak, Çekya’nın başkenti Prag’daki Karls Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Prag Polisi Basın Sözcüsü Jan Danek, saldırganın intihar notunun ortaya çıktığını bildirdi.

Söz konusu notta, saldırganın üniversitedeki silahlı saldırıdan altı gün önce, başkentin doğusundaki Klanovice ormanlarında 32 yaşındaki bir baba ile iki aylık kızını öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

Saldırgan Kozak’ın babasını da öldürdüğü ve işlediği cinayet sayısının böylece 17 olarak kayda geçtiği belirtildi.