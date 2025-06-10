CDC araştırmasında 'pandemi endişesi': Kuş gribi solunum yoluyla da bulaşıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ndeki (CDC) bir çalışmaya göre H5N1 kuş gribi kuş gribinin solunum yoluyla bulaştığı ortaya çıktı.

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16 Mayıs’ta dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı Brezilya’da ticari kümes hayvanları arasında ilk kez kuş gribi yayılmıştı. Çin salgın nedeniyle Brezilya’dan ithalatı 60 günlüğüne durdurma kararı almıştı.

The Telegraph’ın haberine göre CDC’nin yeni bir hayvan araştırması, H5N1 kuş gribinin solunum yoluyla yayılabildiğini ortaya çıkardı.

Neden önemli?

H5N1 virüsü sürekli evrim geçiriyor. Potansiyel olarak insandan insana kolayca bulaşabilme riski taşıyor. İnsandan insana bulaşması halinde, pandemiye yol açma riski var. ABD’de enfekte bir hayvanla bilinen hiçbir teması olmayan vaka görülmesi insandan insana bulaşma ihtimalini gündeme getirdi. Bununla ilgili araştırmalar sürüyor.

Nasıl bulaştığı biliniyordu?

İnsanlardaki H5N1 virüs enfeksiyonu vakalarının hemen hemen hepsi, enfekte canlı veya ölü kuşlarla ya da virüsle kontamine olmuş çevrelerle (örneğin canlı hayvan pazarlarıyla) yakın temasla ilişkili.

Enfekte memelilerden insanlara bulaşma vakaları da bazı durumlarda gözlendi. Kuş gribi virüslerinin, enfekte bir kişiyle yakın veya uzun süreli temas halinde bazı durumlarda çok sınırlı insandan insana bulaş göstermiş olabileceği düşünülüyor.

Fakat insandan insana doğrudan bulaş bugüne kadar saptanmadı.

Araştırma

CDC’nin yayınladığı araştırma ABD’nin Michigan eyaletinde geçen yıl virüse yakalanan bir çiftçiden alınan H5N1 örneğine dayanıyor.

Bilim insanları bu örneği solunum sistemleri insanlara benzediği için bir grup gelinciğe bulaştırmak için kullandı. H5N1’le enfekte olan hayvanlar diğer sağlıklı gelinciklerin arasına karıştırıldı ve üç hafta gözlemlendi.

Bu sürede enfekte olmayan sağlıklı altı gelincikten üçü fiziksel bir temas olmadığı halde H5N1 virüsüne yakalandı. Virüsün daha önce doğrudan temasla yayıldığı biliniyordu fakat araştırma ‘solunum yoluyla’ da bulaşabileceğini kanıtladı. Bilim insanları bu durumun gelecekte bir pandemiye neden olabileceği konusunda endişeli.