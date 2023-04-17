Caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti

Sade piyano stiliyle çok sayıda caz müzisyenine ilham veren Ahmad Jamal 92 yaşındaydı.

Fotoğraf: The Guardian

Ahmad Jamal, 70 yıllık aşan profesyonel müzik kariyeri boyunca Grammy ömür boyu başarı (2017) da dahil sayısız ödül aldı. 1994’te ABD Ulusal Sanat Vakfı tarafından Caz Ustası unvanına layık görüldü. Hepsinden önemlisi çok sayıda caz müzisyenine esin kaynağı oldu. Cazın efsane ismi Miles Davis, Jamal için “Bütün ilhamımı ondan alıyorum” demişti.

Karmaşık ‘bebop’un karşısına sadelikle çıktı

1930’da ‘Frederick Russell Jones‘ olarak doğan, 20 yaşında müslümanlığı seçip ‘Ahmad Jamal’ adını alan müzisyeni farklı yapan neydi?

Jamal, 1940’larda caz dünyasında ‘bebop‘ olarak bilinen zorlu ve karmaşık müzik stili hakimdi. O ise farklı bir yol seçti ve caz dünyasında sadelikle de var olunabileceğini gösterdi.

Müzik eleştirmeni Stanley Crouch, onun için “Bebop’un kurucu babası Charlie Parker’dan sonra caza taze bir bakış getiren tek müzisyen” demişti.

3 yaşında piyano çalmaya başlayan, yalnızca caz değil klasik müzikten de beslenen, 14 yaşında profesyonel kariyerine başlayıp 25’inde ilk albümü ‘Ahmad Jamal Çalıyor’u çıkaran ve neredeyse bütün hayatını müzikle geçiren Jamal’ın prostat kanserinden ölümünü kızı Sumayah Jamal duyurdu.