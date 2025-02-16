Çaykur Rizespor: Geçen yıldan beri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına prim uygulanıyor

Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır” dedi.

Fotoğraf: Çaykur Rizespor / X

Trendyol Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın Galatasaray’la karşılaşacak Çaykur Rizespor basın sözcüsü Bakır, maç için özel prim uygulanacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakır, üç takımla oynan maçlara özel primin sezon başında belirlendiğini ve uygulandığını söyledi:

* Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takımla yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

* Bahse konu mücadeleyle ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespitiyle birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.

* Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Varesanovic ve Samet Akaydın’la birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.

* Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz.