Çaykur fabrikasında patlama: Bir işçi hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

Rize’dei Çaykur fabrikasındaki patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

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AA’nın aktardığına göre Hemşin ilçesi, Ortaköy mahallesindeki Çaykur’a ait organik çay fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlamada işçilerden Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacısalihoğlu, ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, patlamanın sabah vardiya değişimde meydana geldiğini belirterek “Tutanaklar neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Savcı bey değerlendirmesini yaptı. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var. Bir tanesinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız” dedi.