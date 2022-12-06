Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine halkımızın ikna olması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO üyelikleri için, Finlandiya’nın silah ambargosunu kaldırdığını açıklaması gerektiğini; İsveç’in ise suçluların iadesi, terörizmin finansmanı gibi konularda halen atması gereken adımlar olduğunu belirterek bu ülkelerin üyeliklerine Türk halkının ikna olması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Türkiye’yi ziyaret etti. Bakanlıkta görüşen Aurescu ve Çavuşoğlu, sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine değindi.

Çavuşoğlu, “Finlandiya’dan silah ambargosunu kaldırdığına yönelik bir açıklama gelmesini bekliyoruz” dedi. İsveç’te yeni hükümetin başa gelmesiyle birlikte bazı olumlu adımların atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu ancak, suçluların iadesi, terörizmin finansmanı gibi konularda İsveç’in de atması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, “Listede olan kişilerin de Türkiye’ye iade edilmesi, oradaki malvarlıklarının dondurulması bizim ciddi taleplerimizdir. NATO üyeliklerine halkımızın ikna olması gerekiyor” dedi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti. Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama süreci başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan Macaristan ve Türkiye kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın özel kalemi, geçen günlerde, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirmişti. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

NATO da artık bu sürecin tamamlanması gerektiğini düşünüyor.