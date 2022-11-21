NATO, Türkiye’yi bekliyor: İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci artık tamamlanmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirdiğini dile getirerek üyelik sürecinin artık tamamlanması gerektiğini söyledi.

İsveç, Finlandiya, NATO ve Türkiye bayrakları. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti. Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama süreci başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan Macaristan ve Türkiye kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın özel kalemi, geçen günlerde, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirmişti. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yle imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdiğini belirterek sürecin tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg şunları dedi: “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı.”

Türkiye, süreç boyunca iki ülkeyi ‘üyeliklerini kabul etmemekle’ tehdit etmişti. İsveç, Finlandiya ve NATO yetkilileri, sürecin devamı için Türkiye’yi ziyaret etmişti. İsveç, taahhütlerini yerine getirdiğine dair Türkiye’ye bir ‘motivasyon mektubu’ bile göndermişti.