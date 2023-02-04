‘Casus balon’ krizi: Çin, ABD’yi ‘soğukkanlı’ olmaya çağırdı

Çin, ABD’nin doğusunda görülen ve Çin’e ait olduğu tespit edilen gözetleme balonuyla ilgili krizin ‘soğukkanlılıkla çözülmesi’ için ABD’ye çağrıda bulundu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait bir yüksek irtifalı ‘istihbarat balonu’nun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve ordunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunu üzerine “Gözetleme balonunun sorumsuzca bir davranış olduğunu” ifade etmiş ve Çin’e yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

Ziyaret iptalinin ardından ABD, Latin Amerika üzerinde de Çin’e ait bir gözetleme balonu tespit edildiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, ‘casus balonu’na ilişkin, “İcabına bakacağız” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD makamları, düşerken yaratabileceği tahribatı göz önünde bulundurarak balonu vurmama kararı aldıklarını duyurdu.

Çin yönetimi balonun, ‘bilimsel ve meteorolojik’ amaçla uçurulan bir araç olduğunu ve Amerikan hava sahasına girmiş olmasının ‘üzüntü yarattığını’ açıklamıştı.

Balon son olarak Missouri eyaletinin üzerinde görülmüştü. Rotasına bakılarak balonun bu hafta sonu doğu kıyısında California eyaletine ulaşması bekleniyor.

Çin: Sakinlikle çözelim

Çin’den bugün yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Blinken’ın konuyu telefonda görüştüğü; her seviyede irtibat kanalının açık olmasının önemli olduğu belirtildi ve “Beklenmedik durumları çözmeye çalışırken sakin olmalıyız ve emniyetli bir tavırla ilerlemeliyiz” ifadelerine yer verildi.

‘Pekin’in hiçbir temelsiz varsayımı veya aldatmacayı kabul etmeyeceği’ belirtilen açıklamada bazı Amerikalı siyasetçiler ve Amerikan basını, ‘Çin’e saldırmak ve karalamak için olayı kullanmakla’ suçlandı.

ABD’li yetkililer, balonun Alaska ve Kanada üzerinden geçerek ABD’nin Montana eyaleti üzerinde uçmaya başladığını söylüyor. Montana, ABD’nin birçok hassas nükleer füzesine ev sahipliği yapıyor.