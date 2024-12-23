çArşı davasında tüm sanıklar beraat etti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, aralarında Beşiktaş taraftar grubu çArşı üyelerinin de olduğu 35 sanığın yargılandığı davada 34 sanık beraat etti.

Sanıklardan birinin vefat etmesi nedeniyle üzerine atılı suçlardan dava düşürüldü.

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Mahkeme heyeti, ‘delil bulunamadığı’ ve ‘suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması’ nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi.

Sanıklar, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek veya yönetmek’ suçlarından yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Tezel’in 20 Haziran’da ölmesi gerekçesiyle üzerine atılı suçlardan davanın düşürülmesine hükmetti.

Böylece, davadaki 35 sanık da beraat etti.

Dava geçmişi

Sanıklara aynı suçlardan verilen beraat kararları daha önce Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosyayla bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilerek, bu kapsamda karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yargılamasında Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uymuştu.

’15 Temmuz darbe girişimi’ ve ‘Gezi Parkı olaylarına’ ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığı yargılayan İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ‘çArşı’ mensuplarının da aralarında olduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazıp yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022’deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak, 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.