Çarpıcı, öncü, feminist: 50 yıl öncesinden ‘kadın’ fotoğrafları

71 kadın sanatçının 200 eseri, Fransa’daki fotoğraf festivali Rencontres d’Arles sergileniyor.

Ütü Rüyası / Karin Mack Fotoğraflar: Verbund Koleksiyonu

The Guardian çarpıcı bir sergiyi sayfalarına taşıdı. 70’li yıllarda fotoğraf sanatının öncü kadınlarının çektiği fotoğraflar, o yıllarda ‘gürültüyle’ sergilenemediği için yeterince ses getirmemişti. Oysa bugünden bakınca ne kadar çarpıcı oldukları daha net görülüyor.

Ütü masasının üstünde uyuyan, çamaşır makinesinden çıkmaya çalışan, bir karton kutuya sıkışıp kalan, yemek fırınını bir elbise gibi giyen kadınlar…

Penny Slinger’ın eseri (solda) ve Orlan’ın fotoğrafı

Verbund Koleksiyonu’nun küratörü ve kurucu direktörü Gabriele Schor, eserler hakkında “70’lerde fark edilmek için fazla ‘sessizlerdi.’ Bugün feminist sanatın şiirsel niteliğinin kıymetini daha iyi biliyoruz. Bu kadınlar tarihte ilk kez kadına başka bir açıdan bakmışlar.”

Güney Fransa’da Arles şehrinde 52 yıldır yapılan ve daha önce görülmemiş fotoğrafları sergilemesiyle ünlü olan festivalin Feminist Avant-Garde: 70’lerden Fotoğraflar ve Performanslar adlı sergisindeki eserler Viyana’daki Verbund Koleksiyonu‘ndan.