Çarpanak Adası: Yeşili, mavisi, martısıyla ‘Instagramlık’ kareler sunuyor

Van’da farklı illerden fotoğraf tutkunları ile doğaseverler binlerce martı eşliğinde, ilkbahar renklerine bürünen Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası’nı gezdi. İlde mayısın üçüncü haftasında foto maraton düzenlenecek.

Fotoğraflar: AA

Kış mevsiminde kar altındaki Çarpanak Adası, ilkbaharda Van Gölü’nün ve gökyüzünün maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

AA’nın aktardığına göre Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında farklı illerden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, Çitören Mahallesi’nde bir saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı.

Adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte dönemindeki martıları da görüntüledi.

Birçok ilden gelen 80 fotoğraf tutkunu ile adaya geldiklerini anlatan Bekiroğlu, şunları söyledi: “18-22 Mayıs’ta ilimizde foto maraton düzenliyoruz. Bu etkinlik öncesi fotoğraf severleri buraya getirdik. İlimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtma gayretindeyiz. Martıların en yoğun olduğu döneme denk geldik. Baharın başlangıcı ve her yer yemyeşil. Burada çekilecek görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılarak ilimize tanıtım anlamında önemli katkı sağlanacak.”

Adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getiren fotoğraf tutkunu Selim Çelik de “Martıların yumurtlama dönemine denk geldik. Yeşil ve mavinin tüm tonlarının buluştuğu bu yerde doğa bize muhteşem bir ziyafet sunuyor. Martıların sesi, doğanın kokusu bizleri büyüledi” dedi.