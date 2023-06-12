Cari dengede gayrimenkul ayrıntısı

Ekonomist İris Cibre, cari denge verisinde doğrudan yatırımların yüzde 43’ünün gayrimenkul yatırımlarından oluştuğunu belirterek ”Vatandaşlıkla konut satmasak halimiz nice” eleştirisini yaptı.

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Merkez Bankası verilerine göre nisanda 5 milyar 404 milyon dolar cari açık verildi. Böylece yılın ilk dört ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk dört ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 yükseldi.

Verilere göre açığın yüzde 76’sı rezervlerden karşılanmış.

Ekonomist İris Cibre’yse cari dengedeki doğrudan yatırım verisine dikkat çekti. Verilerde doğrudan yatırımların yüzde 43’ünü gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Cibre, ortaya çıkan tabloyu şöyle eleştirdi: ”Vatandaşlıkla konut satmasak halimiz nice? Kimse ‘yabancı gelip buraya fabrika açmıyor, üretime ortak olmuyor’ demesin ‘Çok pis’ gayrimenkul, AVM üretip satıyoruz…”