Caretta carettalar için yaşam nöbeti başladı

Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip Antalya Belek’te, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için ‘yaşam nöbeti’ başladı. Nöbet tutanların görevi doğan yavruların güvenle denize ulaşmasını sağlamak.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranla sayıları biraz azalsa da bir grup akademisyen ve gönüllü öğrenci nöbeti için çadır kurdu.

Çadır kenti andıran kampta yer alanlar, gece sahile çıkan caretta carettaların yaptığı yuvaları tek tek belirleyerek işaretliyor. Gündüzleri de 30 kilometrelik sahilde yürüyerek gözden kaçan yuvaları tespit ediyor.

Ekim ayının ortasına kadar kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahitlik edecek gönüllüleri önceki yıllara kıyasla sahillerdeki yuva sayısının artması mutlu ediyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Proje asistanı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Belek Sorumlusu Kerem Yekta Atatunç, yuva tespitlerini yaptıklarını, şu anda erginlerin yuvalama için karaya çıktıkları bir dönemde olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Ekiplerimizin çalışmaları sabahın erken saatlerinde kumsalda izlerin takibi ve yuvaların tespiti şeklinde ilerliyor. Yuvalarda gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gerekli kafesleme çalışmalarını yapıyoruz. Geçen yıl bölgede yapılan çalışmalarda kendi rekorumuzu kırdık. İnsanlardan bu hayvanların doğal yaşamlarının bozulmaması için dikkat etmelerini istiyoruz. Yuvaların artması tek başına bir gösterge değil. Yuvalardan çıkacak yavruların, denize ulaşabilmesi de önem teşkil ediyor. Özellikle kumsal kullanımına, arka plandaki insan kaynaklı ışıkların kullanımına dikkat edilmesini istiyoruz.”