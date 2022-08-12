Caretta caretta yaralanmalarının önüne geçmek için proje başlatıldı

‘Hassas Türlerin Hedef Dışı Avlanmasının Azaltılması’ projesiyle deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yaralanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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AA’nın aktardığına göre Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (DEKAMER) yürüttüğü projenin tanıtımı ortakları WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Derneği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ortaca Meslek Yüksekokulu, Ortaca Belediyesi’nin de katılımıyla Muğla’da İztuzu Plajı’nda yapıldı.

Bölgede faaliyet gösteren balıkçı temsilcilerinin katıldığı toplantıda DEKAMER tarafından balıkçıların kullanması için yapılan olta ve ağlar Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nde denenerek balıkçıların görüşü alındı.

Balıkçılara bilgilendirmeler yapıldı

DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen, caretta caretta’ların en önemli üreme alanlarından Ortaca’nın İztuzu Plajı ve Dalyan kanallarında koruma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki balıkçılara bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.

Deniz kaplumbağalarının yaralanma nedenlerinin ilk sıralarında olta takılması, misina ve ağ dolanması olduğunu vurgulayan Sözbilen, proje kapsamında WWF Türkiye, Doğa Derneği ve DEKAMER olarak İzmir’den Mersin’e kadar çok geniş bir alanda balıkçılarla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Sözbilen, yıllardır çok fazla deniz kaplumbağasının çeşitli av araçlarına, misinalara, oltalara veya ağlara takıldığını, yaralandığını ya da öldüğünü tespit ettiklerini belirtti: “Bu çalışmalarda hedef dışı dediğimiz, yani balıkçının aslında yakalamak istemediği türlerin ne kadarının yakalandığını anlamaya çalıştık. Şimdiki aşamada ise burada yakalanan türleri nasıl azaltabiliriz, neler yapabiliriz balıkçılarla bunun üzerine çalışma yapıyoruz.”