Caretta caretta ‘Esin’ 24 günde Mısır’a ulaştı

Uydudan izlenen caretta caretta ‘Esin’ 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır’a ulaştı.

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AA’nın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ‘Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi’ kapsamında uydu cihazı takılarak, 28 Eylül 2021’de Antalya’nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajı’ndan suya bırakılan üç deniz kaplumbağasından biri olan ‘Esin‘, 24 günde Mısır kıyılarına ulaştı.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, yaralı bulunan üç caretta caretta tedavi edilmişti.

İyileşen deniz kaplumbağalarına, ‘Beyza‘, ‘Zeynep‘ ve ‘Esin‘ isimleri verilmişti.

Esin, tedavisinin ardından 2021’in Eylül ayında uydu takip cihazı takılarak, diğer iki caretta caretta Beyza ve Zeynep ile Antalya’nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajı’ndan suya bırakıldı.

329 gündür izleniyorlar

Üç deniz kaplumbağası, göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için uydu takip cihazlarıyla 329 gündür izleniyor.

Bu deniz kaplumbağalarından en uzun yolu, 31-36 yaş aralığında olduğu belirlenen Esin aldı. Yapılan izlemelerle Esin’in diğer kaplumbağalardan daha farklı bir rota takip ettiği görüldü.

329 günde toplam 1859 kilometre giden Esin, Antalya’dan çıktığı yolda önce Akdeniz açıklarında dolaştı. Ardından 24 günlük bir yolculukla Mısır’a ulaşan Esin, halen Mısır kıyılarında dolaşıyor.

Zeynep Sisam Adası’nda, Beyza Akdeniz kıyılarında

Uydu takip cihazı verilerinde, Esin ile Akdeniz’e bırakılan Zeynep’in Sisam Adası yakınlarında, Beyza’nın ise Akdeniz kıyılarında yolculuklarına devam ettikleri görülüyor.